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Длинные ОФЗ подешевели в среднем на 15 б.п., — Семен Немцов, аналитик ИК «Рycc-Инвест»
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Длинные ОФЗ подешевели в среднем на 15 б.п., — Семен Немцов, аналитик ИК «Рycc-Инвест» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
На рынке корпоративного рублевого долга в ходе минувших торгов наблюдалась повышенная торговая активность, и обороты составили 25 млрд руб., что на 60% выше среднедневных значений за месяц. Единой динамики выявлено не было: рост на 15 б.п. показали лидеры торгового оборота, короткие облигации с дюрацией до года, тогда как более длинные серии теряли позиции.
Нефтегазовый сектор смотрелся лучше рынка, и соответствующие бумаги прибавили в среднем по 0,3%. Драйвером в сегменте оказался четвертый выпуск Газпром нефти, который вырос в цене на 0,4%. Отрасль металлургии находилась под давлением, и соответствующие облигации потеряли в среднем по 1,2%. Нисходящая динамика в отрасли была присуща всем торгуемым бумагам, за исключением ЧТПЗ.
На рынке рублевого госдолга единой динамики не сложилось. ОФЗ с дюрацией до 5 лет росли на 5-10 б.п., тогда как более длинные облигации подешевели в среднем на 15 б.п. Аутсайдером на дальнем отрезке кривой оказался заем серии 26221 (-0,3%).
Российские корпоративные евробонды торговались в смешанном диапазоне. Выпуски нефтегазовых эмитентов, Сбербанка и Газпромбанка находились под давлением, тогда как займы ВЭБа и металлургических компаний росли в цене.
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