Рогозин считает, что конкурировать с Маском на рынке средств выведения слишком мелко

"Рынок средств выведения сейчас составляет всего 4% от всего рынка космических услуг. «Толкаться» с Илоном Маском и еще Китаем на этом рынке — это «толкаться» за эти 4%", — сказал он во вторник в эфире телеканала РБК-ТВ.

По его словам, реальный рынок космических услуг — это примерно $350 млрд, он формируется не за счет выведения ракетами полезных нагрузок, а за счет создания самих полезных нагрузок. «Реальные деньги лежат не в создании ракет, а в создании полезных нагрузок», — отметил вице-премьер.