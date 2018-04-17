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Рогозин считает, что конкурировать с Маском на рынке средств выведения слишком мелко
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Рогозин считает, что конкурировать с Маском на рынке средств выведения слишком мелко 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что России конкурировать с Илоном Маском и компанией SpaceX по средствам выведения полезных нагрузок на орбиту не нужно, поскольку эта сфера составляет всего 4% от всего рынка космических услуг.
"Рынок средств выведения сейчас составляет всего 4% от всего рынка космических услуг. «Толкаться» с Илоном Маском и еще Китаем на этом рынке — это «толкаться» за эти 4%", — сказал он во вторник в эфире телеканала РБК-ТВ.
По его словам, реальный рынок космических услуг — это примерно $350 млрд, он формируется не за счет выведения ракетами полезных нагрузок, а за счет создания самих полезных нагрузок. «Реальные деньги лежат не в создании ракет, а в создании полезных нагрузок», — отметил вице-премьер.
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