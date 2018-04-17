«ФосАгро» вложит 2,5 млрд рублей в реконструкцию обогатительной фабрики в Кировске

МУМАНСК, 17 апреля. / ТАСС /. Новая технологическая линия по выработке апатитового концентрата запущена на второй апатит-нефелиновой обогатительной фабрике (АНОФ-2) Кировского филиала компании «Апатит» (входит в "ФосАгро" ). Модернизация стала частью масштабного проекта развития перерабатывающих мощностей «ФосАгро» стоимостью 2,5 млрд рублей, сообщает во вторник пресс-служба компании.

"За время реализации проекта выполнено обновление части основного технологического оборудования, заменены насосные установки, в завершающей стадии находится реконструкция комплексов измельчения. Общий бюджет инвестиций в модернизацию АНОФ-2 превышает 2,5 млрд рублей", — сказали в компании.

Выход новой линии на проектную мощность завершит первый этап модернизации АНОФ-2. Уже получен первый концентрат высокого качества. За двое суток было выработано более 500 тонн продукта.

Проект направлен на снижение себестоимости продукта, сообщают в компании. Параллельно с работами по пуско-наладке новой технологической линии по выработке апатитового концентрата ведется строительство магистрального конвейера, который соединит корпус мелкого дробления и корпус по производству нефелинового концентрата.