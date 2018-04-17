Выработка солнечной генерации компании «Хевел» в I квартале составила 29,4 млн кВт⋅ч.

Общая выработка солнечной генерации компании «Хевел» (совместное предприятие «Реновы» «Роснано» ) в январе-марте 2018 года составила 29,411 млн кВт⋅ч, говорится в сообщении компании.

Общая выработка электроэнергии действующими СЭС за весь период работы составила 177,546 млн кВт⋅ч, что эквивалентно использованию 53 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии.

Солнечные электростанции группы компаний «Хевел» позволили избежать более 94,075 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

На конец первого квартала 2018 года на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) работало 12 сетевых солнечных электростанций группы компаний «Хевел» общей установленной мощностью 129 МВт.