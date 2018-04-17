Выработка солнечной генерации компании «Хевел» в I квартале составила 29,4 млн кВт⋅ч. 

Общая выработка солнечной генерации компании «Хевел» (совместное предприятие «Реновы» и «Роснано») в январе-марте 2018 года составила 29,411 млн кВт⋅ч, говорится в сообщении компании.
Общая выработка электроэнергии действующими СЭС за весь период работы составила 177,546 млн кВт⋅ч, что эквивалентно использованию 53 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии.
Солнечные электростанции группы компаний «Хевел» позволили избежать более 94,075 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.
На конец первого квартала 2018 года на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) работало 12 сетевых солнечных электростанций группы компаний «Хевел» общей установленной мощностью 129 МВт.
Компания «Хевел» основана в 2009 году и является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству фотоэлектрических модулей в Новочебоксарске, Чувашия), девелоперское подразделение (проектирование, строительство и эксплуатация солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере фотовольтаики.