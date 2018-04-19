С 2016 года в РФ появились десятки новых долларовых миллиардеров 

За последние два года число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 29 человек. Всего в список вошли более сотни бизнесменов с состоянием $1 млрд и более. Об этом пишет в среду РБК со ссылкой на новый рейтинг Forbes. Отмечается, что нынешний рейтинг, составленный российским журналом Forbes, 15-й по счету. В 1018 году стало понятно, что рост числа долларовых миллиардеров превратился в тенденцию. Число обладателей состояний, равных или превышающих $1 млрд, выросло с 2016 года с 77 до 106 человек. Резкое сокращение списка обладателей состояний в $1 млрд и более произошло к 2016 году. По сравнению с 2014 годом их число уменьшилось тогда на 34 человека, со 111 до 77. Однако уже в рейтинг 2017 года вошли 96 бизнесменов с капиталом в $1 млрд и более.
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