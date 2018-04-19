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Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,8%
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Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,8% 

Прайм 49 минут назад
Фото: Прайм
Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,8% и по состоянию на 13 апреля составили 462,4 миллиарда долларов против 458,9 миллиарда долларов на 6 апреля, сообщил Банк России.
"Объем международных резервов по состоянию на 13 апреля составил 462,4 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 3,5 миллиарда долларов, или на 0,8%, в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.
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