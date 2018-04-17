Кабмин урезал финансирование тюремной системы

Российское правительство почти в два раза сократило финансирование тюремной системы в новой Федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018–2026 годы». Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно данным документа, на выполнение программы планируется направить 54,99365 млрд рублей. Когда ранее на нее было заложено 96,5 миллиардов.

За счет выделения средств будет проведена работа по улучшению условий содержания под стражей, в том числе, в следственных изоляторах временного содержания ( СИЗО ).

Отметим, что в конце 2016 года кабмин уже утверждал такую же программу до 2025 года. Тогда объем средств составлял 96,5 млрд руб. количество заключенных, которых будут размещать в построенных на эти деньги следственных изоляторах выросло с 10 тысяч до 11 тысяч.

В документе также содержится информация о том, что условия содержания российских заключенных необходимо привести к международным стандартам. Для этого нужно построить 11 новых СИЗО на 11 тысяч человек, 14 новых режимных корпусов на 3,4 тысяч мест, а также реконструировать около 100 вспомогательных объектов.

Также планируется создать более 8 тысяч мест в колониях с различным режимом содержания и 11 домов ребенка при колониях.