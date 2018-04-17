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ВТБ увеличил кредитно-документарный лимит для ЛК «Дельта» до 2,5 млрд рублей
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ВТБ увеличил кредитно-документарный лимит для ЛК «Дельта» до 2,5 млрд рублей 

Банки.ру 44 минуты назад
Заемные средства будут направлены на обеспечение текущей деятельности, связанной с приобретением имущества для последующей передачи по договорам лизинга, и рефинансирование ссудной задолженности компании, говорится в сообщении ВТБ.
Ранее, в ноябре 2017 года, ВТБ установил для ЛК «Дельта» лимит, в рамках которого за пять месяцев компания заключила с банком кредитные соглашения на сумму свыше 1,1 млрд рублей и приобрела имущество и технику. «Благодаря этому компании Сибири и Дальнего Востока получили по договорам лизинга необходимые для развития своего бизнеса ресурсы», — подчеркивается в релизе.
«ВТБ заинтересован во всесторонней поддержке региональных предприятий реального сектора экономики. За время нашего сотрудничества с ООО «ЛК „Дельта“ уже более 25 компаний Красноярского края, Кемеровской области, Республики Хакасии и Амурской области обновили фонды и парк оборудования на сумму свыше 1 миллиарда рублей», — указывает руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.
«По статистике нашей компании, порядка трети лизингового портфеля приходится на приобретение грузового автотранспорта; покупают наши клиенты спецтранспорт и горнодобывающее оборудование, а также сельскохозяйственную, строительную и другие виды техники. Первое место среди лизингополучателей занимают компании добывающей отрасли», — рассказал директор ЛК «Дельта» Роман Ворошилов.
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