Имущество страховой компании «ЭНИ» выставлено на торги

В Ростове-на-Дону на торги выставлено имущество обанкротившейся стразовой компании «ЭНИ». Это следует из материалов, опубликованных на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В первую очередь речь идет о здании в переулке Грибоедовском, где находился головной офис страховщиков. Его оценили в 82,1 млн руб. Помимо этого на торги выставлены земельные участки сельскохозяйственного назначения, они оцениваются в 9 и 13,9 млн руб. Сам аукцион будет проходить 2 июля, заявки на участие в нем будут приниматься начиная с 28 мая.

Помимо этого, на торги выставлены и ценные бумаги, которые находятся в собственности «ЭНИ». Их оценили в 6 млн руб. Прием заявок на торги уже открыт, аукцион пройдет 29 мая.

Напомним, страховую компанию «ЭНИ» признали банкротом в ноябре 2016 года. Ранее, в мае 2016 г. самарское ООО «Спектр» за 60,3 млн руб приобрело 85,2% акций СК «ЭНИ», которые принадлежали ДИЗО ростовской администрации. ОАО СК «ЭНИ» была основана в Ростове-на-Дону в 1992 г. и оказывала весь спектр страховых услуг. 53 филиала компании также представлены в городах Южного и Северо-кавказского федеральных округов.