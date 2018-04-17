Навряд ли Банк России повысит ставку в апреле, — Аналитики Росбанка

Вчера глава департамента денежно-Кредитной политики Игорь Дмитриев сообщил о готовности регулятора пойти на уступки рынку и предложить новый выпуск КОБР (погашение 18 июля, 700 млрд руб.) с «небольшим» дисконтом по цене. Сейчас на сайте ЦБ условия размещения фиксируют минимальную цену 100% от номинала, однако если регулятор смягчит это условие, то цена может опуститься и ниже.

Учитывая отсутствие справедливой оценки для бумаг подобного типа, сложно сказать, где может находиться равновесие заявок при размещении. Мы полагаем, скажется несколько факторов — ожидания рынка относительно ключевой ставки (здесь, вероятно, количество ястребов сильно выросло за последние недели), а также премия за срочность. В общей сложности, регулятор может пойти на уступки в пределах 10бп, что будет соответствовать дисконту по цене в пределах 0.014%.

Несмотря на это, мы полагаем, регулятор не пересмотрел подхода к денежно кредитной политике и не сместил предпочтения к ужесточению ключевой ставки на предстоящем 27 апреля заседании.