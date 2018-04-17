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Башкирские приставы провели первый рейд в 2018 году, сообщают СМИ
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Башкирские приставы провели первый рейд в 2018 году, сообщают СМИ 

Парламентская газета 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
Судебные приставы Башкирии провели первый в 2018 году рейд: на данный момент жители республики задолжали по налогам свыше 2,5 миллиарда рублей, передаёт ОТР.
Чаще всего граждане не оплачивают транспортный налог — на его долю в Башкирии приходится 1,5 миллиарда рублей задолженности. Как пояснил судебный пристав Евгений Павлов, как только у неплательщиков изымают транспортное средство за неуплату взысканий, должник зачастую оперативно погашает штрафы.
«Однако, если этого не происходит, автомобиль выставляют на продажу. А само взыскание, соответственно, списывается», — сообщил Павлов. Вырученные после продажи имущества должника средства идут на погашение его долгов, добавил он.
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