Башкирские приставы провели первый рейд в 2018 году, сообщают СМИ

Судебные приставы Башкирии провели первый в 2018 году рейд: на данный момент жители республики задолжали по налогам свыше 2,5 миллиарда рублей, передаёт ОТР.

Чаще всего граждане не оплачивают транспортный налог — на его долю в Башкирии приходится 1,5 миллиарда рублей задолженности. Как пояснил судебный пристав Евгений Павлов , как только у неплательщиков изымают транспортное средство за неуплату взысканий, должник зачастую оперативно погашает штрафы.

«Однако, если этого не происходит, автомобиль выставляют на продажу. А само взыскание, соответственно, списывается», — сообщил Павлов. Вырученные после продажи имущества должника средства идут на погашение его долгов, добавил он.