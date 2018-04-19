ОФЗ: смешанные итоги аукционов, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал

Рынок ОФЗ вчера открылся на уровнях предыдущего дня, однако в следующие пару часов аппетит к риску улучшился, и к полудню кривая сместилась вниз на 2–3 бп. При этом активность была довольно небольшой: локальные игроки преимущественно покупали длинные облигации, в то время как крупные иностранные институциональные инвесторы в основном воздерживались от активных действий, а некоторые хедж-фонды продолжали сокращать риск.

На регулярном аукционе первым был предложен к размещению ОФЗ-25083 с фиксированным купоном на сумму 10 млрд руб., который Минфин продал в полном объеме без дисконта к вторичному рынку (объем заявок на бумагу составил внушительные 33 млрд руб.). Итоги аукциона подстегнули дальнейший рост котировок, а вечернее укрепление рубля обеспечило рынку дополнительную поддержку. В результате, среднесрочные ОФЗ с фиксированным купоном закрылись снижением доходностей на 5–7 бп, а длинные выпуски снизились в доходности на 3–5 бп. Лучший результат показал ОФЗ-26219 (YTM 7,28%), опустившийся в доходности на 9 бп.