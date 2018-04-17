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ТМК увеличила производство в I квартале на 16%
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ТМК увеличила производство в I квартале на 16% 

Rambler News Service 59 минут назад
«Трубная металлургическая компания» (ТМК) выпустила по итогам января-марта 2018 года 980 тыс. тонн труб, что на 16% превышает аналогичный показатель первого квартала 2017 года, сообщила компания.
Производство на российских заводах ТМК выросло на 10%, до 705 тыс. тонн, а США — на 50%, до 230 тыс. тонн.
При этом, объем отгрузки бесшовных труб вырос на 3%, до 677 тыс. тонн, а сварных труб — на 64%, до 303 тыс. тонн.
«По итогам первого квартала 2018 года объем отгрузки компании продолжил рост практически во всех продуктовых сегментах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — сказал генеральный директор ТМК Александр Ширяев.
ТМК ожидает повышения объемов отгрузки трубной продукции в 2018 году по сравнению с 2017 годом, в первую очередь за счет дальнейшего роста на американском рынке.
ТМК является одним из ведущих мировых поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира
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