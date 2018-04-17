ТМК увеличила производство в I квартале на 16%

Трубная металлургическая компания » (ТМК) выпустила по итогам января-марта 2018 года 980 тыс. тонн труб, что на 16% превышает аналогичный показатель первого квартала 2017 года, сообщила компания.

Производство на российских заводах ТМК выросло на 10%, до 705 тыс. тонн, а США — на 50%, до 230 тыс. тонн.

При этом, объем отгрузки бесшовных труб вырос на 3%, до 677 тыс. тонн, а сварных труб — на 64%, до 303 тыс. тонн.

«По итогам первого квартала 2018 года объем отгрузки компании продолжил рост практически во всех продуктовых сегментах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — сказал генеральный директор ТМК Александр Ширяев

ТМК ожидает повышения объемов отгрузки трубной продукции в 2018 году по сравнению с 2017 годом, в первую очередь за счет дальнейшего роста на американском рынке.