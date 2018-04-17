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Застройщик «Эталон» в I квартале увеличил объём продаж на 33% — до 13,6 млрд рублей
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Застройщик «Эталон» в I квартале увеличил объём продаж на 33% — до 13,6 млрд рублей 

Rambler News Service 54 минуты назад
Девелопер «Эталон» Вячеслава Заренкова увеличил объём продаж недвижимости на 33% в I квартале 2018 года до 13,6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания. В натуральном выражении рост составил 18%, застройщик продал 134 тыс. кв. м.
«Продажи по новым контрактам в рублевом выражении выросли на 33% год к году до 13 605 млн рублей. Продажи по новым контрактам в кв. м выросли на 18% год к году до 134 075 кв. м», — указано в сообщении.
Средняя цена квадратного метра составила 101,4 тыс. рублей, что на 13% выше показателя 2017 года.
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