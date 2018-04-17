Группа «Эталон» увеличила продажи на 33% в I квартале

МОСКВА , 17 апр — РИА Недвижимость. Продажи группы «Эталон» в первом квартале 2018 года по новым контрактам в рублевом выражении выросли на 33% год к году, до 13,605 миллиарда рублей, говорится в сообщении группы.

В натуральном выражении продажи по новым контрактам выросли на 18% — до 134,075 тысячи квадратных метро.в Количество новых контрактов увеличилось на 24% —до 2,573 тысячи.

Денежные поступления увеличились на 32% год к году — до 12,778 миллиарда рублей.

"Объемы новых продаж и денежных поступлений в первом квартале уже достигли 24% от целевых показателей на год, при том, что объемы продаж во втором полугодии традиционно бывают еще более существенными", — приводятся в сообщении слова главного операционного директора группы Дмитрия Кашинского