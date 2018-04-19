Объем торговли провинции Хэйлунцзян с Россией увеличился в первом квартале этого года

Харбин , 19 апреля / Синьхуа / — Северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян, расположенная на границе с Россией , в первом квартале этого года зафиксировала рост торговли с соседней страной на 47,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным таможни города Харбин, объем торговли Хэйлунцзяна с Россией в стоимостном выражении достиг 27,1 млрд юаней /около 4,3 млрд долларов США/.

В первые три месяца года на долю внешней торговли с Россией пришлось 70,6 процента совокупного объема торговли провинции, благодаря ей удалось достичь общего роста торговли на 34,3 процента, что на 24,9 процентного пункта выше среднего показателя по стране.

Рост объема торговли был, главным образом, обеспечен за счет увеличения импорта сырой нефти из России после введения в эксплуатацию второй ветки нефтепровода Россия-Китай 1 января.

На долю механической и электронной продукции и продукции сельского хозяйства пришлось соответственно 41,6 и 22,4 процента общего объема двусторонней торговли.

Новой Зеландией, Провинция Хэйлунцзян осуществляет торговлю с 142 странами и регионами, рост объема которой наблюдался также с Бразилией Австралией и Индией.