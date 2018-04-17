В пельменях нашли опасные бактерии

Эксперты нашли в пельменях опасные бактерии

Некоммерческая организация «Росконтроль» проверила некоторые марки пельменей, которые можно купить в большинстве московских магазинов.

В частности, были протестированы марки «Рублевский», «От Ильиной», «Цезарь», «Ближние горки», «От Палыча», «Ложкаревъ», «Сибирская коллекция».

Так вот, в пельменях «Ложкаревъ», «От Ильиной» и «От Палыча» эксперты обнаружили бактерии сальмонеллы, вызывающие инфекционное заболевание сальмонеллез, которое поражает в первую очередь органы желудочно-кишечного тракта. Типичные симптомы при заболевании — высокая температура, боли в животе, рвота.

К тому же в пельменях «От Палыча» была найдена не менее опасная бактерия — листерия, вызывающая листериоз — инфекционное заболевание, которое поражает в основном нервную систему и может привести в том числе к энцефалиту (воспаление головного мозга) и психическим нарушениям. Также листерию эксперты в продукции фирмы «Ближние горки»

Согласно нормативам, в пельменях должно быть не менее 50% мясного фарша. Эксперты проверили, сколько же его в них на самом деле.

Так вот, в пельменях марок «Рублёвский», «От Ильиной» и «Ложкаревъ» мяса меньше 50%.

В пельменях бренда «Сибирская коллекция» — 50%, «Ближние горки» — 51% фарша. Самыми мясными оказались «Цезарь» (56%) и «От Палыча» (60%).

В итоге в черный список «Росконтроля» попали пельмени «От Ильиной», «Ближние горки», «От Палыча», «Ложкаревъ». Марки «Рублевский» и «Цезарь» вошли в список товаров с замечаниями. Организация рекомендует лишь один образец из всех исследуемых — пельмени «Сибирская коллекция».