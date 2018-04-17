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В пельменях нашли опасные бактерии
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Эксперты нашли в пельменях опасные бактерии 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
Некоммерческая организация «Росконтроль» проверила некоторые марки пельменей, которые можно купить в большинстве московских магазинов.
В частности, были протестированы марки «Рублевский», «От Ильиной», «Цезарь», «Ближние горки», «От Палыча», «Ложкаревъ», «Сибирская коллекция».
Так вот, в пельменях «Ложкаревъ», «От Ильиной» и «От Палыча» эксперты обнаружили бактерии сальмонеллы, вызывающие инфекционное заболевание сальмонеллез, которое поражает в первую очередь органы желудочно-кишечного тракта. Типичные симптомы при заболевании — высокая температура, боли в животе, рвота.
К тому же в пельменях «От Палыча» была найдена не менее опасная бактерия — листерия, вызывающая листериоз — инфекционное заболевание, которое поражает в основном нервную систему и может привести в том числе к энцефалиту (воспаление головного мозга) и психическим нарушениям. Также листерию эксперты в продукции фирмы «Ближние горки»
Согласно нормативам, в пельменях должно быть не менее 50% мясного фарша. Эксперты проверили, сколько же его в них на самом деле.
Так вот, в пельменях марок «Рублёвский», «От Ильиной» и «Ложкаревъ» мяса меньше 50%.
В пельменях бренда «Сибирская коллекция» — 50%, «Ближние горки» — 51% фарша. Самыми мясными оказались «Цезарь» (56%) и «От Палыча» (60%).
В итоге в черный список «Росконтроля» попали пельмени «От Ильиной», «Ближние горки», «От Палыча», «Ложкаревъ». Марки «Рублевский» и «Цезарь» вошли в список товаров с замечаниями. Организация рекомендует лишь один образец из всех исследуемых — пельмени «Сибирская коллекция».
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