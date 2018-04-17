Samsung случайно раздала сотрудникам акции на 105 миллиардов долларов

Корпорация Samsung допустила промах, в результате которого ее сотрудники получили акции компании на 105 миллиардов долларов.

Ошибка закралась в цифры при выплате дивидендов работникам, владеющим акциями Samsung. Брокерская компания обнаружила ее через 37 минут, но 16 акционеров-счастливчиков заметили ее быстрее, успели продать призрачные акции и стать мультимиллионерами.

Ошибку допустили сотрудники одной из крупнейших брокерских компаний Южной Кореи , Samsung Securities Co, которая является подразделением корпорации Samsung. В счет выплаты дивидендов каждый акционер Samsung должен был получить по 1 тысяче корейских вон (0,93 доллара) на акцию, но из-за промаха брокеров вместо этого на счета улетели по 1000 акций Samsung Securities. Это был классический случай так называемого эффекта «толстого пальца», когда трейдер случайно нажимает не на ту кнопку.

Общая стоимость ошибочно переданных и не существующих в реальности 2,83 млрд акций теоретически составила порядка 112,6 трлн вон (около 105 млрд долларов). Эта цифра примерно в 30 раз превышала рыночную стоимость Samsung Securities. Всего такие акции получили около 2 тысяч сотрудников компании.

Ошибка была замечена брокерами Samsung Securities через 37 минут, после чего операции с ошибочно выданными акциями были заблокированы. Тем не менее 16 сотрудников Samsung успели продать их по рыночной стоимости. Таким образом они обогатились более чем на 185 млн долларов.

Когда информация о продаже «призрачных» акций попала на рынок, стоимость ценных бумаг компании за шесть минут рухнула почти на 12% — это был самый крупный спад со времен кризиса 2008 года.

Теперь виновник ошибки — брокерская компания, а также продавшие акции сотрудники Samsung стали фигурантами проверки со стороны финансового регулятора. Их отстранили от работы, но, вероятно, новоиспеченным миллионерам теперь это нипочем.