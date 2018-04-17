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В российском хлебе нашли бром
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Роскачество нашло вредные вещества в нарезных батонах 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты Роскачества нашли в нарезных батонах следы броматов и семикарбазида. Российское законодательство содержание этих веществ не нормирует. Но, по мнению специалистов организации, хлеб, где они есть, не может считаться высококачественным.
Очередное исследование хлеба прошло в Приволжском федеральном округе (ПФО).
Следы броматов специалисты Роскачества нашли в батонах трех производителей — по одному в Оренбургской, Самарской и Нижегородской областях. Семикарбазид обнаружен в батоне одной торговой марки из Нижегородской области.
По словам директора Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки Елены Мелешкиной, наличие броматов и семикарбазида — это проблема, тут речь идет о биобезопасности. Хотя эти вещества и улучшают качество хлеба (броматы могут применять для улучшения клейковинного комплекса в муке, они укрепляют "каркас" хлеба, увеличивают его объем, улучшают пористость), но при этом они, как и семикарбазид, являются канцерогенами.
Также она советует не выбирать хлеб с белоснежным мякишем — чем меньше витаминов и минеральных веществ в муке, тем она белее. Кроме того, в комплексных улучшителях часто присутствуют химические отбеливатели, тоже обладающие канцерогенными свойствами и наносящими вред здоровью человека.
По мнению Мелешкиной, производители покупают хлебопекарные улучшители, не разбираясь при этом, какие добавки допускаются к использованию, а какие нет. "Все улучшители — комплексные: в их состав входит несколько веществ. На предприятии не проверяется их состав — это очень дорогостоящее и трудозатратное испытание. Надо обладать специальными навыками, чтобы расшифровать состав улучшителей", — поясняет Мелешкина. И продолжает: то, что Роскачество обнаружило улучшители, говорит о том, что в России не существует необходимого контроля (все хлебопекарные улучшители — европейского производства). "Наши штрафы за их использование мизерные по сравнению с внутренней прибылью на нашем рынке. Давно назрела задача наладить контроль за тем, что кладут в хлеб", — добавила она.
Не выбирайте хлеб с белоснежным мякишем — чем меньше витаминов и минеральных веществ в муке, тем она белее
Масштабное веерное исследование самой популярной разновидности белого хлеба — нарезных батонов проходит в течение года во всех федеральных округах страны. Хлеб исследуют в шести лучших аккредитованных испытательных центрах страны, включая лаборатории Роспотребнадзора и Росстандарта. По результатам исследований, проведенных в семи федеральных округах, товарами повышенного качества признаны нарезные батоны 55 торговых марок, качественными и безопасными — еще 91. То есть 80 процентов хлеба в России — качественные товары. Нарушения выявлены у продукции 24 брендов.
Лучший хлеб по результатам исследований производят в Челябинской, Воронежской, Владимирской, Тверской, Тамбовской областях, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском крае, Республике Ингушетия, Забайкальском крае, Саратовской, Республике Чувашия, Ульяновской, Оренбургской области.
Подробности о результатах исследования нарезных батонов можно прочитать на сайте Роскачества.
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