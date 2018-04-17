«Трансконтейнер» увеличил перевозки контейнеров в I квартале на 2,7%

«Трансконтейнер» увеличил перевозки контейнеров в I квартале 2018, по предварительным данным, на 2,7% в годовом выражении — до 435,2 млн TEU (двадцатифутовый эквивалент, ДФЭ), сообщила компания.

«Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок в I квартале 2018 года продолжает демонстрировать устойчивый рост. Объемы контейнерных перевозок выросли на 12,4% год к году (г-к-г) и составили 1 005 тыс. ДФЭ. Основным фактором роста стали международные перевозки, которые выросли на 20,9% г-к-г по всем сегментам. Объем внутренних перевозок увеличился только на 2,8% г-к-г, в силу замедления роста российской обрабатывающей промышленности», — отмечается в отчете.