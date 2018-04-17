Расходы бюджета Казани увеличили на 375,1 млн рублей

Депутаты в ходе сессии Казгордумы приняли решение внести изменения в бюджет Казани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

«За счет оставшихся средств бюджета на начало 2018 года предлагается увеличить расходную часть на 375,1 млн рублей», — сказал начальник Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин.

Деньги направят на перевод 10 муниципальных услуг в электронный вид (5 млн), капремонт библиотек №13 (ул. Мавлютова, 17б) и №26 (ул. Клары Цеткин) — 32 млн, ремонт подросткового клуба «Джалиль» по ул. Газовая, 5 (2,8 млн рублей), капитальный ремонт подземного перехода по ул. Дементьева (8,5 млн рублей), расширения парковок (20 млн) и на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации на строительство моста через реку Ноксу в жилом массиве Салмачи — (700 тыс. рублей).

Кроме того, объем субсидий из регионального бюджета увеличен на 44 млн 964,9 тыс. рублей. Средства пойдут на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья и на возмещение затрат, связанных с проведением выставки « Россия — Моя история».

Также появились субсидии на возмещение затрат, связанных с ЧМ по футболу и на оплату расходов по размещению и питанию близких погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Заинском районе, а также на оплату расходов по питанию людей, принявших участие в ликвидации аварии;

«Эти расходы будут осуществляться за счет средств, поступивших из бюджета республики. С учетом предлагаемых изменений общий объем бюджета по доходам составит 21 млрд 653 млн рублей, по расходам — 22 млрд 783,9 млн рублей. Дефицит 1 млрд 130,8 млн рублей, источником финансирования которого являются остатки на начало года», — сказал Ирек Мухаметшин.