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Что нового — по пунктам: Казгордума утвердила изменения в бюджет Казани
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Что нового — по пунктам: Казгордума утвердила изменения в бюджет Казани 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В ходе 25-й сессии Казгордумы внесены изменения в бюджет столицы Татарстана на 2018 год. Расходная часть бюджета увеличится за счет остатков средств на начало 2018 года. Дополнительные средства будут распределены следующим образом. 240 миллионов рублей направят на содержание и ремонт муниципальных учреждений.46,3 миллионов рублей — финансирование общегородских мероприятий. 22,1 миллионов рублей — долг по кредитам муниципальных учреждений на 1 января. 12,4 миллионов рублей — городское благоустройство.11,7 миллионов рублей — экология. Порядка 5 миллионов рублей — организация мероприятия в сфере ЖКХ. В бюджете отразят и рост субсидий, добавили докладчики в ходе сессии. Так, вырос список юридических лиц, которым возместят затраты на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. Дополнительные средства направят и перевозчикам, которые бесплатно будут доставлять участников ЧМ-2018 и работать сверхурочно.
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