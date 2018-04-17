В ходе 25-й сессии Казгордумы внесены изменения в бюджет столицы Татарстана на 2018 год. Расходная часть бюджета увеличится за счет остатков средств на начало 2018 года. Дополнительные средства будут распределены следующим образом. 240 миллионов рублей направят на содержание и ремонт муниципальных учреждений.46,3 миллионов рублей — финансирование общегородских мероприятий. 22,1 миллионов рублей — долг по кредитам муниципальных учреждений на 1 января. 12,4 миллионов рублей — городское благоустройство.11,7 миллионов рублей — экология. Порядка 5 миллионов рублей — организация мероприятия в сфере ЖКХ. В бюджете отразят и рост субсидий, добавили докладчики в ходе сессии. Так, вырос список юридических лиц, которым возместят затраты на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. Дополнительные средства направят и перевозчикам, которые бесплатно будут доставлять участников ЧМ-2018 и работать сверхурочно.