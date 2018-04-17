AFI Development сократила чистый убыток в 2017 году в 10 раз — до $4,7 млн

Чистый убыток застройщика AFI Development Льва Леваева в 2017 году составил $4,7 млн против убытка в $47,9 млн в 2016 году, сообщает компания. Таким образом, показатель за год сократился в 10,2 раза.

«В отчетный период компания зафиксировала чистый убыток в размере $4,7 млн против чистого убытка в $47,9 млн за аналогичный период 2016 года, что в значительной мере вызвано увеличением затрат на финансирование и налоговой нагрузки», — указано в сообщении.

Выручка застройщика за 2017 года, включая поступления от продажи квартир, увеличилась на 30% до $179,1 млн Выручка торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити» — основного актива компании — составила $81,8 млн, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.