Минвостокразвития разработает до конца года электронный кабинет инвестора 

ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) до конца 2018 года разработает электронный кабинет инвестора, сообщил глава ведомства Александр Галушка на сессии, посвященной росту инвестиций на Дальнем Востоке. Сессия прошла в рамках Ялтинского международного экономического форума, который стартовал в четверг в Крыму.
"Владимир Владимирович [Путин] дал нам поручение до конца года сделать электронный кабинет инвестора, который будет не только работать с инвестициями, а [поможет] землю оформить, налоги заплатить, провести все согласования", — сказал Галушка.
Он добавил, что работу кабинета инвестора продемонстрируют уже на Восточном экономическом форуме, который пройдет осенью 2018 года во Владивостоке. Александр Галушка также рассказал, что электронный кабинет создается на основе системы сопровождения инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России, в которой уже работают все резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток.
"Мы сделали электронный кабинет инвестора — СРМ— систему, в которой бизнесмен в режиме онлайн общается с министерством, со всеми нами, мы проблемные вопросы все решаем", — сказал Галушка, представляя собравшимся нефинансовые меры господдержки, которые реализуются на Дальнем Востоке.
В России реализуется государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Общий объем федерального финансирования госпрограммы на период 2018-2020 годы составит 61,4 млрд рублей: 20,5 млрд рублей в 2018 году, 20,6 млрд — в 2019 году и 20,3 млрд — в 2020 году. Также в федеральном бюджете зарезервированы дополнительные средства в размере 68,3 млрд рублей на финансирование планов социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.
IV Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля. Главная его тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.