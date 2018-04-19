Минвостокразвития разработает до конца года электронный кабинет инвестора

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) до конца 2018 года разработает электронный кабинет инвестора, сообщил глава ведомства Александр Галушка на сессии, посвященной росту инвестиций на Дальнем Востоке. Сессия прошла в рамках Ялтинского международного экономического форума, который стартовал в четверг в Крыму

"Владимир Владимирович [Путин] дал нам поручение до конца года сделать электронный кабинет инвестора, который будет не только работать с инвестициями, а [поможет] землю оформить, налоги заплатить, провести все согласования", — сказал Галушка.

Он добавил, что работу кабинета инвестора продемонстрируют уже на Восточном экономическом форуме, который пройдет осенью 2018 года во Владивостоке . Александр Галушка также рассказал, что электронный кабинет создается на основе системы сопровождения инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России, в которой уже работают все резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток.

"Мы сделали электронный кабинет инвестора — СРМ— систему, в которой бизнесмен в режиме онлайн общается с министерством, со всеми нами, мы проблемные вопросы все решаем", — сказал Галушка, представляя собравшимся нефинансовые меры господдержки, которые реализуются на Дальнем Востоке.

В России реализуется государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Общий объем федерального финансирования госпрограммы на период 2018-2020 годы составит 61,4 млрд рублей: 20,5 млрд рублей в 2018 году, 20,6 млрд — в 2019 году и 20,3 млрд — в 2020 году. Также в федеральном бюджете зарезервированы дополнительные средства в размере 68,3 млрд рублей на финансирование планов социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.

IV Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля. Главная его тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.