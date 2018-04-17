Перспективы развития «Газпромнефть-Оренбург» обсудили в Москве

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел вопрос о долгосрочных перспективах развития Оренбургского нефтедобывающего кластера «Газпром нефти», а также информацию о синхронизации развития добычных объектов компании и мощностей по транспортировке и переработке нефти и попутного нефтяного газа ПАО «Газпром»

Новый кластер добычи жидких углеводородов был создан компанией в 2011 году на основе предприятия «Газпромнефть-Оренбург», разрабатывавшего нефтяные запасы Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ). В течение нескольких лет за счет приобретения активов и участия в аукционах на право пользования участками недр из нераспределенного фонда «Газпром нефть» создала в Волго-Уральском регионе новый крупный центр нефтедобычи, в который помимо Восточного участка ОНГКМ вошли также Царичанская и Капитоновская группы месторождений.

За 6 лет «Газпромнефть-Оренбург» существенно нарастил ресурсную базу и расширил производственную инфраструктуру, объем годовой добычи вырос с 0,4 млн тонн н. э. в 2011 году до 4,8 млн тонн н.э. по итогам 2017 года. При этом активы «Газпром нефти» в Оренбургской области имеют значительный потенциал роста добычи. По данным на начало 2018 года общие извлекаемые запасы нефти (АВС1+С2) «Газпромнефть­Оренбурга» составляют 193,2 млн тонн, общие извлекаемые запасы газа — 75 млрд м³.

Перспектива роста добычи на действующих активах «Газпромнефть-Оренбурга» во многом связана с реализацией программы развития инфраструктуры. Все три действующих центра добычи компании в регионе — Восточный участок ОНГКМ, Царичанская и Капитоновская группы месторождений — интегрированы в инфраструктурную систему ПАО «Газпром». Ввод в эксплуатацию крупных инженерных объектов позволил в 2016 году начать поставку нефти с Царичанской группы месторождений на завод «Газпром нефтехим Салават»

Значительная доля попутного нефтяного газа (ПНГ) в добываемой продукции обусловила строительство на Восточном участке ОНГКМ трубопровода, обеспечивающего поставку углеводородного сырья с месторождения до Оренбургского газоперерабатывающего завода. Благодаря введению объекта в эксплуатацию в 2017 году использование газа на месторождении уже выросло на 12% по сравнению с 2016 годом. Запуск новых объектов на Восточном участке ОНГКМ в 2018 году позволит практически полностью снять инфраструктурные ограничения для увеличения добычи. На Капитоновской группе месторождений добываемая нефть проходит подготовку на установке подготовки нефти Капитоновского месторождения и отгружается железнодорожным транспортом до потребителя, а попутный газ реализуется в единую систему газоснабжения.

Еще одним новым активно развивающимся направлением деятельности «Газпромнефть-Оренбурга» стало изучение доманикоидных отложений — нетрадиционных запасов углеводородов в плотных сланцевых породах, прогнозный ресурс которых на всей площади залегания составляет порядка 1 млрд тонн нефти.

В долгосрочной перспективе развития центра добычи Оренбургского кластера «Газпром нефть» опирается на решение таких задач, как расширение ресурсной базы и географии присутствия в регионе, повышение эффективности и технологичности разработки месторождений, а также приобретения компетенций в работе с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами.