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На развитие тюремной системы России за девять лет теперь планируется потратить 55, а не 97 миллиардов рублей
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На развитие тюремной системы России за девять лет теперь планируется потратить 55, а не 97 миллиардов рублей 

Интересант 1 час назад
Фото: Реальное время
Согласно проекту новой Федеральной целевой программы на финансирование развития тюремной системы России в 2018 — 2026 годах будет выделено 55 миллиардов рублей. Предполагается улучшить условия содержания под стражей. Проект документа опубликован сегодня.
Правда, в конце 2016 года правительство России уже утверждало подобную программу, рассчитанную на период до 2025-го с расходами в 96,5 миллиарда рублей. Таким образом, выделяемые средства теперь снижаются почти в два раза. Хотя количество заключенных, которых планируется размещать в построенных на эти деньги изоляторах, выросло с 10 тысяч в 2016 году до 11 тысяч в 2018 году.
Предполагается построить 11 СИЗО, 14 режимных корпусов на 3400 мест, реконструировать около 100 вспомогательных объектов.
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