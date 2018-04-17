Сбербанк не видит рисков в использовании блокчейна в банковских операциях

Сбербанк не видит рисков при использовании технологии блокчейн в банковских операциях, рассказали RNS в пресс-службе кредитной организации.

«Мы не видим рисков в использовании технологии блокчейн при правильном и уместном использовании этой технологии, с учетом норм законодательства и требований безопасности», — говорится в сообщении.

16 апреля рейтинговое агентство Moody’sопубликовало отчет, в котором рассказало о возможных рисках для банков при внедрении технологии блокчейн. В частности, отметили аналитики, это может принести кредитным организациям убытки из-за отказа от взимания комиссий за банковские операции.