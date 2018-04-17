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Сбербанк не видит рисков в использовании блокчейна в банковских операциях
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Сбербанк не видит рисков в использовании блокчейна в банковских операциях 

Rambler News Service 40 минут назад
Сбербанк не видит рисков при использовании технологии блокчейн в банковских операциях, рассказали RNS в пресс-службе кредитной организации.
«Мы не видим рисков в использовании технологии блокчейн при правильном и уместном использовании этой технологии, с учетом норм законодательства и требований безопасности», — говорится в сообщении.
16 апреля рейтинговое агентство Moody’sопубликовало отчет, в котором рассказало о возможных рисках для банков при внедрении технологии блокчейн. В частности, отметили аналитики, это может принести кредитным организациям убытки из-за отказа от взимания комиссий за банковские операции.
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