АКИТ предложила обложить налогами интернет‐магазины «недружественных» стран

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила обложить налогами интернет-магазины стран, поддерживающих недружественные с Россией отношения, сообщил RT.

При этом, по словам президента АКИТ Алексея Федорова , сбор должен составить не менее 30%. Он также добавил, что инициатива должна коснуться прежде всего американских площадок eBay и Amazon. А в случае отказа зарубежных компаний выполнять требования законодательства блокировать их на территории России.

По мнению авторов инициативы, такая мера послужит ответной реакцией на недоброжелательную политику иностранных государств, а также стимулом к развитию импортозамещения, росту отечественной промышленности и торговли, а также позволит привлечь более 30 миллиардов рублей в российский бюджет.

В АКИТ пояснили, что экспансия зарубежных интернет-площадок на российский рынок достигла рекордных значений в 36% от всего объема рынка интернет-торговли. Объем безналоговой торговли в 2017 году достиг 374 миллиардов рублей, из которых 34% приходится на интернет-площадки США и стран Евросоюза . Бюджет России не получил никаких поступлений с этого коммерческого оборота. Общий объем выпадающих доходов составил более 80 миллиардов рублей.

В 2019 году все зарубежные покупки россиян от 500 евро будут облагаться 15-процентной пошлиной. Такая же система начнет действовать при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах с 2020 года на сумму от 200 евро.