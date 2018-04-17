«Трансконтейнер» увеличил контейнерные перевозки в I квартале на 2,7%

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Объем контейнерных перевозок "Трансконтейнера" в первом квартале 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,7% — до 435,2 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера). Об этом говорится в сообщении компании.

В том числе объем внутренних контейнерных перевозок сократился на 4,7% к январю — марту 2017 года, до 203,7 тыс. ДФЭ, экспортных — увеличился на 5,9%, до 119,4 тыс. ДФЭ, импортные перевозки показали рост на 6,2%, до 78,5 тыс. ДФЭ, транзитные возросли на 44,7%, до 33,5 тыс. ДФЭ.

В целом российский рынок контейнерных перевозок в первом квартале 2018 года, по данным компании, показал рост на 12,4%.

"Отставание роста объема перевозок компании по сравнению с рынком обусловлено более низкой динамикой перевозок порожних контейнеров, рост которых для рынка в целом составил 8,4% год к году, в то время как для компании всего 0,7% год к году, а также рядом разовых факторов", — отметили в «Трансконтейнере».

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок.