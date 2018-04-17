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«Трансконтейнер» увеличил контейнерные перевозки в I квартале на 2,7%
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«Трансконтейнер» увеличил контейнерные перевозки в I квартале на 2,7% 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Объем контейнерных перевозок "Трансконтейнера" в первом квартале 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,7% — до 435,2 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера). Об этом говорится в сообщении компании.
В том числе объем внутренних контейнерных перевозок сократился на 4,7% к январю — марту 2017 года, до 203,7 тыс. ДФЭ, экспортных — увеличился на 5,9%, до 119,4 тыс. ДФЭ, импортные перевозки показали рост на 6,2%, до 78,5 тыс. ДФЭ, транзитные возросли на 44,7%, до 33,5 тыс. ДФЭ.
В целом российский рынок контейнерных перевозок в первом квартале 2018 года, по данным компании, показал рост на 12,4%.
"Отставание роста объема перевозок компании по сравнению с рынком обусловлено более низкой динамикой перевозок порожних контейнеров, рост которых для рынка в целом составил 8,4% год к году, в то время как для компании всего 0,7% год к году, а также рядом разовых факторов", — отметили в «Трансконтейнере».
"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок.
В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежит АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (99,84% — у ОАО «Российские железные дороги»).
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