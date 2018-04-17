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Группа ММК в I квартале увеличила производство стали на 2,7%
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Группа ММК в I квартале увеличила производство стали на 2,7% 

Rambler News Service 20 минут назад
Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в первом квартале 2018 года увеличила производство стали на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 3,15 млн тонн, говорится в сообщении компании. Но по сравнению с четвертым кварталом прошлого года выпуск стали снизился на 4,4%.
Выпуск чугуна за первый квартал увеличился на 1,3% — до 2,4 млн тонн.
Отгрузка товарной металлопродукции увеличилась на 15,8% — до 2,83 млн тонн.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали. Основной бенефициар компании Виктор Рашников.
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