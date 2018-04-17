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Чистая прибыль «Северстали» в I квартале выросла на 28,4% — до $461 млн
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Чистая прибыль «Северстали» в I квартале выросла на 28,4% — до $461 млн 

Rambler News Service 21 минуту назад
Чистая прибыль группы «Северсталь» по МСФО по итогам I квартала 2018 года выросла на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до $461 млн, говорится в отчетности компании.
Выручка группы за отчетный период увеличилась на 23% и составила $2,17 млрд Показатель EBITDA прибавил 22,1% — до $706 млн  «Доля продукции с высокой добавленной стоимостью осталась на достаточно высоком уровне 45%. Ввиду роста прибыльности экспортных поставок, ''Северсталь'' увеличила долю экспорта до 48% в первом квартале 2018 года. Близость производственных активов к основным экспортным рынкам позволяет компании быстро перенаправить часть внутренних продаж на внешний рынок в зависимости от конъюнктуры рынка», — отмечается в отчете.
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