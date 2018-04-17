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«Полюс» в I квартале увеличил выпуск золота на 13%
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«Полюс» в I квартале увеличил выпуск золота на 13% 

Прайм 1 час назад
«Полюс» по итогам первого квартала 2018 года увеличил выпуск золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%, до 506,5 миллиона унций, следует из сообщения компании.
По отношению к предыдущему кварталу производство золота снизилось на 13%. Продажи золота в отчетный период составили 459 миллионов унций, снизившись на 6% в годовом исчислении и на 23% — в квартальном.
"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов.
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