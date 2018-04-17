«Полюс» в I квартале увеличил выпуск золота на 13%

«Полюс» по итогам первого квартала 2018 года увеличил выпуск золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%, до 506,5 миллиона унций, следует из сообщения компании.

По отношению к предыдущему кварталу производство золота снизилось на 13%. Продажи золота в отчетный период составили 459 миллионов унций, снизившись на 6% в годовом исчислении и на 23% — в квартальном.