Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.347,50 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,24%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.335,50 долл. и сопротивление — на 1.356,70 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,00% и торгуется на отметке 89,14 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,04%, достигнув отметки 16,670 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае вырос на 0,32%, дойдя до уровня 3,097 долл. за фунт.