Авиакомпания назначила компенсации семьям погибших при крушении Ми-8

Авиакомпания «Восток» выплатит по одному млн руб. семьям погибших при падении вертолета Ми-8 в Хабаровске , передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

"АО «Авиакомпания „Восток“ планирует выплату материальной помощи родственникам погибших работников предприятия в размере 1 миллиона рублей на семью каждого погибшего. В свою очередь страховая компания, являющаяся страховщиком АО „Авиакомпания „Восток“, произведет выплаты страхового возмещения в размере 1 миллиона рублей за каждого погибшего“, — говорится в заявлении.

Помимо компенсаций от авиакомпании, из бюджета Хабаровского края выделены 6,6 млн руб. : по одному млн руб. каждой семье и по 100 тыс. руб. на организацию похорон.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске опознали пятого погибшего при крушении Ми-8.