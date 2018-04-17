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Авиакомпания назначила компенсации семьям погибших при крушении Ми-8
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Авиакомпания назначила компенсации семьям погибших при крушении Ми-8 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Авиакомпания «Восток» выплатит по одному млн руб. семьям погибших при падении вертолета Ми-8 в Хабаровске, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.
"АО «Авиакомпания „Восток“ планирует выплату материальной помощи родственникам погибших работников предприятия в размере 1 миллиона рублей на семью каждого погибшего. В свою очередь страховая компания, являющаяся страховщиком АО „Авиакомпания „Восток“, произведет выплаты страхового возмещения в размере 1 миллиона рублей за каждого погибшего“, — говорится в заявлении.
Помимо компенсаций от авиакомпании, из бюджета Хабаровского края выделены 6,6 млн руб. : по одному млн руб. каждой семье и по 100 тыс. руб. на организацию похорон.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске опознали пятого погибшего при крушении Ми-8.
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