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Товарооборот России и Сингапура в 2017 году вырос на 94%
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Товарооборот России и Сингапура в 2017 году вырос на 94% 

RT на русском 20 минут назад
В прошлом году товарооборот между Россией и Сингапуром вырос почти на 94% по сравнению с 2016 годом. Об этом заявил замминистра экономического развития России Алексей Груздев.
Он отметил, что Сингапур остаётся одним из главных торговых партнёров для России в Юго-Восточной Азии, передаёт ТАСС.
«Хотя товарооборот пока не вышел на уровень 2014 года ($6,1 млрд), тем не менее наблюдается значительный рост, около 94%, по сравнению с 2016 годом», — сказал замминистра форуме «Российско-сингапурский бизнес диалог».
По словам Груздева, по итогам 2017 года торговля между двумя странами превысила $4,4 млрд
Ранее стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем в первом квартале 2018 года вырос на 28,2%.
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