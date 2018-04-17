Товарооборот России и Сингапура в 2017 году вырос на 94%

В прошлом году товарооборот между Россией Сингапуром вырос почти на 94% по сравнению с 2016 годом. Об этом заявил замминистра экономического развития России Алексей Груздев

Он отметил, что Сингапур остаётся одним из главных торговых партнёров для России в Юго-Восточной Азии, передаёт ТАСС

«Хотя товарооборот пока не вышел на уровень 2014 года ($6,1 млрд), тем не менее наблюдается значительный рост, около 94%, по сравнению с 2016 годом», — сказал замминистра форуме «Российско-сингапурский бизнес диалог».

По словам Груздева, по итогам 2017 года торговля между двумя странами превысила $4,4 млрд