«АвтоВАЗ» могут оштрафовать на 5 млн рублей за манипуляцию ценами

Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении концерна уже возбуждено. Разбирательства могут продлиться около девяти месяцев. В случае, если ФАС докажет, что «АвтоВАЗ» оказывал влияние на расценки техобслуживания своими дилерами, то компанию ждет крупный штраф.

Ведомство сообщает о том, что в их распоряжении появились информационные письма, которые «АвтоВАЗ» рассылал руководству своих дилерских центров. В них были указаны расчеты стоимости технического обслуживания и окончательные цены, опубликованные на дилерском портале.

Напомним, что сегодня стало известно о смене руководства «АвтоВАЗа». С 1 июня нынешнего главу отечественного автогиганта Николя Мора заменит бывший глава марки Dacia Ив Каракатзанис.