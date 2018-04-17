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«АвтоВАЗ» могут оштрафовать на 5 млн рублей за манипуляцию ценами
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«АвтоВАЗ» могут оштрафовать на 5 млн рублей за манипуляцию ценами 

Daily-Motor 28 минут назад
Фото: Daily-Motor
Отечественный автомобильный концерн «АвтоВАЗ» может быть оштрафован Федеральной Антимонопольной Службой РФ на сумму до 5 миллионов рублей. Компания стала фигурантом дела о координации цен дилеров на техобслуживание.
Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении концерна уже возбуждено. Разбирательства могут продлиться около девяти месяцев. В случае, если ФАС докажет, что «АвтоВАЗ» оказывал влияние на расценки техобслуживания своими дилерами, то компанию ждет крупный штраф.
Ведомство сообщает о том, что в их распоряжении появились информационные письма, которые «АвтоВАЗ» рассылал руководству своих дилерских центров. В них были указаны расчеты стоимости технического обслуживания и окончательные цены, опубликованные на дилерском портале.
Напомним, что сегодня стало известно о смене руководства «АвтоВАЗа». С 1 июня нынешнего главу отечественного автогиганта Николя Мора заменит бывший глава марки Dacia Ив Каракатзанис.
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