Ещё
«Вымпелком» не допустили к тестированию 5G
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США ударят по Китаю
США ударят по Китаю

«Вымпелком» не допустили к тесту технологии 5G в России‍ 

Прайм 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
На территории России тестировать частоты для сети 5G, скорее всего, будут две компании: "Мегафон" и "Ростелеком", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в государственной комиссии.
Эту информацию изданию подтвердил участник состоявшегося 16 апреля заседания по вопросу тестирования в РФ 5G.
Отмечается, что госкомиссия по радиочастотам отказала "Вымпелкому" (торговая марка "Билайн") в выделении частот для опытной сети пятого поколения (5G). Уточняется, что отрицательное заключение на выделение "Вымпелкому" полос частот 25,25–29,5 ГГц и 3,4–3,8 ГГц дала госкомпания "Роскосмос" не смотря на то, что Роскомнадзор, ФСО и министерство обороны РФ не возражали против выделения полосы 25,25–29,5 ГГц.
Как рассказал присутствовавший на согласительном совещании 5 апреля собеседник "Ъ", "Роскосмос" сослался на то, что для тестирования частот 5G будет достаточно опытных зон операторов, которые получили частоты ранее. Это "Мегафон" и "Ростелеком".
Прайм: последние новости
Индекс Мосбиржи на открытии может вырасти на 1%, - Виталий Манжос,старший риск-менеджер ИК "Норд Капитал" Предрекший обвал 1998 года аналитик предостерегает желающих купить акции РФ Теханализ: "Магнит", - Алексей Кузьмин,главный аналитик "НФК-Сбережения"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»264
В Совфеде оценили призыв к России от G7106
Скончался Андрей Невраев10
Создана «капсула самоубийств»19
В пельменях нашли сальмонеллу и листерии44
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение