«Вымпелком» не допустили к тестированию 5G

«Вымпелком» не допустили к тесту технологии 5G в России‍

На территории России тестировать частоты для сети 5G, скорее всего, будут две компании: "Мегафон" и "Ростелеком", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в государственной комиссии.

Эту информацию изданию подтвердил участник состоявшегося 16 апреля заседания по вопросу тестирования в РФ 5G.

ФСО и Отмечается, что госкомиссия по радиочастотам отказала "Вымпелкому" (торговая марка "Билайн") в выделении частот для опытной сети пятого поколения (5G). Уточняется, что отрицательное заключение на выделение "Вымпелкому" полос частот 25,25–29,5 ГГц и 3,4–3,8 ГГц дала госкомпания "Роскосмос" не смотря на то, что Роскомнадзор министерство обороны РФ не возражали против выделения полосы 25,25–29,5 ГГц.

Как рассказал присутствовавший на согласительном совещании 5 апреля собеседник "Ъ", "Роскосмос" сослался на то, что для тестирования частот 5G будет достаточно опытных зон операторов, которые получили частоты ранее. Это "Мегафон" и "Ростелеком".