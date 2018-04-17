Доллар и евро близки к установлению исторических максимумов

— Первая половина апреля выдалась неблагоприятной для российской валюты. С начала месяца рубль ослаб по отношению к доллару на 8,7 процента, курс вырос до 62 рублей. По отношению к евро — на 9,3 процента, курс вырос до 76,7 рубля. Падение рубля произошло на фоне новых санкций и обострения конфликта в Сирии

В середине месяца паника некоторых участников валютного рынка сошла на нет, тем не менее, рубль возвращается к прежним отметкам очень медленно, несмотря на высокие нефтяные цены. К слову сказать, нефть марки Brent продается по цене выше 70 долларов за баррель, но рубль, увы, не реагирует на рост нефтяных котировок, так как внешний негативный фон имеет более существенное влияние на отечественную валюту сегодня.

Во второй половине месяца рубль с большой долей вероятности останется в слабом положении. США анонсируют новые санкции в отношении российских компаний и граждан РФ

Если новые ограничения окажутся столь же серьезными, как и в начале апреля, то рублевые пары вновь начнут расти и устремятся к своим историческим максимумам.

Напомню, что своих пиковых отметок пара доллар/рубль достигла в начале 2016 года. Тогда за один доллар США на рынке предлагали 85 рублей, за один евро — 93 рубля. Однако есть вероятность, что Банк России не допустит резких скачков валют и, следовательно, роста инфляции.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев заявил, что регулятор снял ограничения на невозможность повышения ключевой процентной ставки. Это сигнал, что Центробанк прогнозирует рост инфляционных рисков в ближайшее время и, возможно, дальнейший рост курса. В этом случае, ставка будет являться одним из главных инструментов сдерживания роста инфляции.

В связи с этим, мы предполагаем, что на ближайшем заседании 27 апреля 2018 года Банк России в лучшем случае оставит ставку без изменений и не будет спешить со смягчением денежно-кредитной политики в связи со сложившимися обстоятельствами.

Гражданам, планирующим отпуск на майские праздники, мы рекомендуем покупать валюту сейчас. На рынке произошла небольшая коррекция, и с учетом того, что речь идет о небольших суммах (1-3 тысячи долларов), в случае дальнейшего укрепления или падения будущие отпускники потеряют немного.

По итогам месяца, по нашим прогнозам, курс доллара составит 62-64 рубля. Евро — 77-79 рублей.