Китай готов принять ответные меры для защиты интересов своих предприятий

ПЕКИН, 17 апреля. / ТАСС /. Правительство Китая следит за развитием ситуации с ограничениями для своих предприятий со стороны США и готово своевременно принять ответные меры для защиты законных интересов китайских фирм. Так министерство коммерции КНР во вторник утром прокомментировало лишение властями США китайской компании ZTE привилегий при поставках своей продукции в страну и вывозе оборудования за рубеж.

"Минкоммерции пристально следит за развитием ситуации, чтобы быть готовым своевременно принять необходимые меры для защиты законных интересов китайских компаний", — указывается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

"Китайская компания ZTE развернула торгово-инвестиционное сотрудничество с несколькими сотнями американских компаний, ее вклад на благо США исчисляется десятками тысяч рабочих мест. Надеемся, что американская сторона законным образом примет надлежащие меры, чтобы создать справедливую, честную и стабильную правовую и политическую среду", — отметило министерство.

Министерство торговли США лишило в понедельник ZTE привилегий при поставках своей продукции в страну и вывозе оборудования за рубеж из-за «многократных ложных заявлений».

После лишения привилегий компании запрещается участвовать в любого рода экспортной деятельности, связанной с США. Другим физическим и юридическим лицам запрещено оказывать ей ту или иную помощь в этом. Иными словами, американским компаниям воспрещается в том числе и продавать оборудование ZTE. По разным оценкам, компания закупает на американском рынке от 25 до 30% компонентов, используемых в своей продукции, включая сетевое оборудование и смартфоны.

ZTE — один из крупнейших в мире поставщиков телекоммуникационного оборудования и производителей смартфонов. В прошлом году компания представила в Барселоне первый в мире смартфон с технологией 5G.