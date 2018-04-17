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Росатомфлот заказал прогноз поведения арктических льдов
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Росатомфлот заказал прогноз поведения арктических льдов 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Предприятие госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) организовало открытый конкурс на выполнение прогноза состояния арктических льдов на период 2030-2050-х годов, результаты которого будут необходимы для планирования судоходства по Северному морскому пути, следует из материалов на сайте закупок "Росатома".
Как отмечается в этих материалах, исследование состояния морских арктических льдов в 2030-2050 годы предполагает, в числе прочего, оценку их современного состояния и эволюции в предшествующие годы, начиная с первых спутниковых наблюдений в конце 1970-х годов, а также анализ причин и механизмов наблюдаемых изменений климатической обстановки в Арктике и на Земле в целом, в том числе благодаря антропогенному влиянию.
Кроме того, предстоит найти и обосновать новые подходы к прогнозу сроком на десять и более лет и сделать на основе этого экспертное заключения относительно наиболее вероятных сценариев развития ледовых условий в Арктике.
Как сообщалось ранее, "Росатом" планируется наделить полномочиями по осуществлению надзора и контроля судоходства на Северном морском пути. Предполагается, что принятие соответствующего законопроекта позволит существенно активизировать развитие СМП в качестве национальной транспортной магистрали в Арктике. Принятие этого документа ожидается в нынешнем году.
В соответствии с документом, "Росатом" может, в числе прочего, получить полномочия по организации прохода судов в акватории Северного морского пути и мониторингу гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки на СМП.
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