В 2017 году «Укрзализныця» впервые за четыре года вышла на прибыль

Киев, 16 апреля / Синьхуа / — В 2017 году, благодаря проводимым реформам, оператор украинских железных дорог госкомпания «Укрзализныця» вышла на прибыль после трех лет убытков. Об этом сегодня на своей странице в «Фейсбуке» сообщил и.о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов

По его словам, в минувшем году компания улучшила свой финансовый результат на 7,4 млрд грн /283,3 млн долларов США/ против 2016 года и получила 100 млн грн /3,8 млн долларов/ чистой прибыли.

Е. Кравцов также отметил, что по итогам 2017 года «Укрзализныце» удалось увеличить капитальные инвестиции более чем на 50 проц — до 10,9 млрд грн /417,3 млн долларов США/. Это позволило компании осуществить самое масштабное обновление подвижного состава за последние четыре года. —0—