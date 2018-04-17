«Полюс» увеличил производство золота на 13%

«Полюс» в I квартале увеличил производство золота на 13% — до 507 тыс. унций

Крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс» в первом квартале 2018 года 507 тыс. унций — на 13% больше, чем в первом квартале 2017. Об этом говорится в отчете компании.

Объем добытой руды составил 8,82 млн тонн, а объем переработки — 8,49 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года добыча выросла на 2%, переработка — на 28% (первый квартал 2017 года).

Продажи золота в I квартале составили $ 608 млн По состоянию на 31 марта 2018 года чистый долг компании составил $3,1 млрд против $ 3,2 млрд годом ранее.