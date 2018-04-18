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Россия в феврале сохранила лидерство по добыче нефти, США обогнали Саудовскую Аравию
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Россия в феврале сохранила лидерство по добыче нефти, США обогнали Саудовскую Аравию 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Прайм
Уровень добычи нефти в России в феврале 2018 года составил 10,325 млн баррелей в сутки, что на 390 тыс. баррелей в сутки больше, чем уровень добычи в Саудовской Аравии за аналогичный период, следует из данных Joint Organisations Data Initiative (JODI).
Добыча Саудовской Аравии в феврале 2018 года, по данным организации, составила 9,935 млн баррелей в сутки.
Согласно данным JODI, Россия по уровню добычи превзошла Саудовскую Аравию в январе 2017 года и с тех пор сохраняет лидирующие позиции.
В январе 2018 года добыча нефти в России составила 10,275 млн баррелей в сутки, в Саудовской Аравии — 9,983 млн баррелей в сутки.
Таким образом, добыча России в феврале увеличилась на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с январем. Саудовская Аравия при этом сократила добычу нефти в феврале на 48 тыс. баррелей в сутки от уровня января.
При этом добыча нефти в США, по данным организации, составила в феврале 10,294 млн баррелей в сутки против 9,964 млн баррелей в сутки в январе. Таким образом, США впервые обогнали Саудовскую Аравию по месячному объему добычи.
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