Россия в феврале сохранила лидерство по добыче нефти, США обогнали Саудовскую Аравию

Уровень добычи нефти в России в феврале 2018 года составил 10,325 млн баррелей в сутки, что на 390 тыс. баррелей в сутки больше, чем уровень добычи в Саудовской Аравии за аналогичный период, следует из данных Joint Organisations Data Initiative (JODI).

Добыча Саудовской Аравии в феврале 2018 года, по данным организации, составила 9,935 млн баррелей в сутки.

Согласно данным JODI, Россия по уровню добычи превзошла Саудовскую Аравию в январе 2017 года и с тех пор сохраняет лидирующие позиции.

В январе 2018 года добыча нефти в России составила 10,275 млн баррелей в сутки, в Саудовской Аравии — 9,983 млн баррелей в сутки.

Таким образом, добыча России в феврале увеличилась на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с январем. Саудовская Аравия при этом сократила добычу нефти в феврале на 48 тыс. баррелей в сутки от уровня января.