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JODI: США в феврале впервые опередили Саудовскую Аравию по добыче нефти
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JODI: США в феврале впервые опередили Саудовскую Аравию по добыче нефти 

Прайм 44 минуты назад
Фото: Прайм
США в феврале впервые оказались на втором месте по объему добычи нефти, опередив Саудовскую Аравию, при этом общее лидерство по этому показателю по-прежнему удерживает Россия, свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI).
Россия в феврале 2018 года добывала в среднем 10,325 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. На второе место вышли США, которые в феврале добывали 10,294 миллиона баррелей в сутки, а замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,935 миллиона баррелей в сутки.
Добыча в России, по данным организации, увеличилась по сравнению с январем на 0,48%, в США на 3,3% в Саудовской Аравии — сократилась на 0,48%. В январе ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,275 миллиона баррелей по сравнению с 9,964 миллиона баррелей в США и 9,983 миллиона баррелей в Саудовской Аравии.
Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в феврале в месячном выражении увеличился на 1,1%, до 7,251 миллиона баррелей в сутки, в США — на 16,9%, до 1,57 миллиона баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в январе Россия экспортировала 5,434 миллиона баррелей в сутки, а в декабре — 4,058 миллиона баррелей в сутки, говорится в сообщении.
Переработка на НПЗ США снизилась в феврале на 3,8% к предыдущему месяцу, до 15,984 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка уменьшилась на 5,7% по сравнению с январем, до 2,48 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ выросла на 0,8% с показателя января, до 5,885 миллиона баррелей в сутки.
Второй по величине производитель нефти в ОПЕК — Ирак — сохранил добычу нефти на уровне января в 4,36 миллиона баррелей в сутки, также сообщает JODI. Экспорт нефти из Ирака вырос на 0,8%, до 3,79 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в феврале увеличился на 0,9%, до 1,978 миллиона баррелей в сутки, добыча — на 0,6%, до 2,009 миллиона баррелей в сутки.
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