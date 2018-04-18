JODI: США в феврале впервые опередили Саудовскую Аравию по добыче нефти

США в феврале впервые оказались на втором месте по объему добычи нефти, опередив Саудовскую Аравию , при этом общее лидерство по этому показателю по-прежнему удерживает Россия , свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI).

Россия в феврале 2018 года добывала в среднем 10,325 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. На второе место вышли США, которые в феврале добывали 10,294 миллиона баррелей в сутки, а замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,935 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в России, по данным организации, увеличилась по сравнению с январем на 0,48%, в США на 3,3% в Саудовской Аравии — сократилась на 0,48%. В январе ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,275 миллиона баррелей по сравнению с 9,964 миллиона баррелей в США и 9,983 миллиона баррелей в Саудовской Аравии.

Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в феврале в месячном выражении увеличился на 1,1%, до 7,251 миллиона баррелей в сутки, в США — на 16,9%, до 1,57 миллиона баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в январе Россия экспортировала 5,434 миллиона баррелей в сутки, а в декабре — 4,058 миллиона баррелей в сутки, говорится в сообщении.

Переработка на НПЗ США снизилась в феврале на 3,8% к предыдущему месяцу, до 15,984 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка уменьшилась на 5,7% по сравнению с январем, до 2,48 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ выросла на 0,8% с показателя января, до 5,885 миллиона баррелей в сутки.