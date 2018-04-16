Компании нашли новый легальный способ вывода средств

Foto: Irina Borsuchenko / depositphotos.comКомпании нашли новый легальный способ вывода средствСуть механизма «золотого парашюта» заключается в первичной договоренности между сотрудником и работодателем т. е. компанией. При трудоустройстве подписывается договор, который предусматривает единоразовую выплату в случае увольнения. Крупнейшие банки в последнее время отмечали, что даже очень крупные суммы были списаны со счетов компаний на счета физических лиц с пометкой «выплата компенсации при увольнении».

Примечательно то, что в таком случае банк не может ничего сделать. Даже при блокировке подозрительной операции, клиент предоставляет трудовой договор и доказывает свое право на компенсацию. Компания, в свою очередь, предоставляет внутренние документы — приказ на выплату «золотого парашюта». Таким образом, законность сделки полностью подтверждается и банку ничего не остается, как провести платеж.