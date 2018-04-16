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Компании нашли новый легальный способ вывода средств
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Компании нашли новый легальный способ вывода средств 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Irina Borsuchenko / depositphotos.comКомпании нашли новый легальный способ вывода средствСуть механизма «золотого парашюта» заключается в первичной договоренности между сотрудником и работодателем т. е. компанией. При трудоустройстве подписывается договор, который предусматривает единоразовую выплату в случае увольнения. Крупнейшие банки в последнее время отмечали, что даже очень крупные суммы были списаны со счетов компаний на счета физических лиц с пометкой «выплата компенсации при увольнении».
Примечательно то, что в таком случае банк не может ничего сделать. Даже при блокировке подозрительной операции, клиент предоставляет трудовой договор и доказывает свое право на компенсацию. Компания, в свою очередь, предоставляет внутренние документы — приказ на выплату «золотого парашюта». Таким образом, законность сделки полностью подтверждается и банку ничего не остается, как провести платеж.
Сложность заключается в том, что Центробанк не выработал механизм в рамках антиотмывочного законодательства, который бы мог отличить сделки мошеннического характера от обычных компенсационных выплат. Поэтому пока представители ЦБ дали рекомендации работникам банков более тщательно прослеживать подобные операции и собирать о них всю доступную информацию.
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