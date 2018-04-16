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Российский предприниматель создаст новую платежную сеть
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Российский предприниматель создаст новую платежную сеть 

Банки Сегодня 55 минут назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Irina BorsuchenkoРоссийский предприниматель создаст новую платежную сетьНа сайте компании приведены имена четырех порноактрис и фотографа, которые выступают в качестве советников планируемого ICO. Сооснователями Bunny Software являются Василиса Якубо и Андрей Казарин. В резюме Василисы Якубо указана степень магистра делового администрирования и опыт работы в банке Citigroup. Она занимает должность главного операционного директора. Андрей Казарин руководит маркетингом и развитием бизнеса.
По данным Белой Бумаги, опубликованной компаний Bunny Software, глобальные объемы индустрии развлечений для взрослых достигают $103 млрд По оценкам авторов, каждую секунду 28258 чел. в мире смотрят или читают материалы, содержащие адалт-контент. Расходы зрителей и читателей на адалт-продукцию или услуги достигают $3075 в секунду.
Компания Bunny Software планирует создать альтернативную платежную экосистему. По словам А. Маслова, представители индустрии развлечений для взрослых зачастую не могут открыть счета в банках. Если же банки открывают счета, то сумма комиссий для их владельцев при совершении обычных банковских операций значительно выше, чем у обычных клиентов банка.
В качестве каркаса для новой платежной системы была выбрана сеть эфириум блокчейн. Эмитируемые компанией токены получили название Bunny. Стоимость каждого токена Bunny составляет $1,43, что эквивалентно 0,000100 эфира. Компания выпустит 1 млрд токенов, которые будут использованы для оплаты продукции и услуг адалт-индустрии. Публичная продажа токенов начнется 25 апреля.
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