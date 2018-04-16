Новым главой Deutsche Bank стал Кристиан Сьюинг

Foto: Marek Slusarczyk / depositphotos.comНовым главой Deutsche Bank стал Кристиан СьюингPaul Achleitner, Председатель Наблюдательного совета, заявил, что новое назначение было продиктовано необходимостью «придания новой динамики в руководстве нашего банка».

Джон Крайан стал СЕО банка в 2015 году. В течение последних трех лет деятельность Deutsche Bank была убыточной. Тем не менее, газета «Нью-Йорк Таймс» подчеркивает, что под его руководством банк смог решить достаточно сложные юридические вопросы. Так, Deutsche Bank достиг мирового соглашения с правительством США , которое обвиняло банк в противоправных действиях во время финансового кризиса 2008 года. Это соглашение стоило банку $7,2 млрд Джон Крайан смог добиться другого мирового соглашения, когда Deutsche Bank обвиняли в содействии отмыванию незаконно полученных денежных средств российскими юридическими и физическими лицами. Это соглашение стоило банку $600 млн Несмотря на определенные достижения, немецкая деловая газета «Хандельсблат» называла Deutsche Bank «хроническим больным», которого Джон Крайан не смог вылечить.

Кристиан Сьюинг занимал пост содиректора направления по частной и коммерческой банковской деятельности Deutsche Bank. Он работает в банке почти 30 лет.