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Минфин США: Россия в феврале сократила вложения в американские гособлигации до $93,8 млрд
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Минфин США: Россия в феврале сократила вложения в американские гособлигации до $93,8 млрд 

ТАСС 23 минуты назад
ТАСС, 16 апреля. Россия в феврале этого года сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до $93,8 млрд В январе эта сумма составляла $96,9 млрд, свидетельствуют опубликованные в понедельник министерством финансов США данные.
Согласно информации ведомства, за весь 2017 год больше всего вложений Россией сделано в мае — $108,7 млрд
На данный момент Россия находится на 16 месте среди стран по инвестициям в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы $1,178 трлн. На втором месте идет Япония — $1,060 трлн. На третьей позиции находится Ирландия — $314 млрд
Иностранные государства владели в феврале 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в $6,292 трлн, тогда как в феврале 2017 года эта же цифра составляла $6,013 трлн.
Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.
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