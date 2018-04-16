Кувейт повысит суточный объем добычи природного газа

Кувейт , 16 апреля / Синьхуа / — Министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди сегодня заявил, что Кувейт планирует к концу 2018 года повысить объем суточной добычи природного газа до 500 млн кубических футов, а 60 проц от этого объема будут использованы для производства химической продукции и 40 проц — для выработки электричества.

Сегодня Б. ар-Рашиди на церемонии открытия 5-го Кувейтского конгресса по вопросам нефти и газа заявил, что 2017 год стал важной вехой для международного нефтяного рынка. Страны-члены ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран согласились сократить объемы добычи нефти, ускорить снижение нефтяных запасов, восстановить баланс снабжения и потребления, что способствовало сохранению стабильности на нефтяном рынке и восстановлению мировой экономики. Профицит нефти на мировом рынке уже снизился с 340 млн баррелей в 2017 году до 50 млн баррелей в настоящее время.

Открытие двухдневного нефте-газового конгресса состоялось в Кувейте сегодня. В нем принимают участие министры нефти стран ОПЕК+ и руководители нефтяных компаний ряда стран мира. —0—