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МЭР РФ понизило прогноз по добыче нефти в 2018 г до 545,5 млн тонн — источник
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МЭР РФ понизило прогноз по добыче нефти в 2018 г до 545,5 млн тонн — источник 

Прайм 51 минуту назад
МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ ожидает, что добыча нефти в 2018 году составит 545,5 миллиона тонн, сообщил РИА Новости источник, знакомый с проектом уточненного прогноза министерства.
Согласно версии прогноза, утвержденной в прошлом году, добыча нефти в 2018 году ожидается на уровне 2017 года — 547 миллионов тонн.
При этом Минэнерго РФ прогнозирует, что добыча нефти в 2018 году составит порядка 547 миллиона тонн из-за соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).
Добыча газа, как ожидает МЭР в проекте нового прогноза, снизится до 679,1 миллиарда кубометров с 690,5 миллиарда кубометров в 2017 году.
Среднеконтрактная цена на газ, включая страны СНГ, в текущем году ожидается на уровне 210,2 доллара за тысячу кубометров против 181,5 доллара за тысячу кубометров в прошлом году. Цены на газ в дальнее зарубежье прогнозируются на уровне 229,9 доллара за тысячу кубометров против 195 долларов за тысячу кубометров в 2017 году.
Экспорт нефти, согласно проекту нового прогноза, ожидается на уровне 249,3 миллиона тонн (252,6 миллиона тонн в 2017 году), газа — 200,6 миллиарда кубометров (210,2 миллиарда кубометров в 2017 году).
Экспорт СПГ в 2018 году может вырасти до 14,2 миллиона тонн с 11,6 миллиона тонн, а экспорт нефтепродуктов — до 150 миллионов тонн с 148,4 миллиона тонн.
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